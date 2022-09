El oficialismo busca la aprobación de la reforma de la Corte en el Senado

El Senado de la Nación tratará este jueves el proyecto para aumentar los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La idea original del Frente de Todos era una ampliación a 25. Sin embargo, habrían consensuado llevar el número a 15 para recibir el apoyo de aliados, como Afoldo Rodríguez Saa, Alberto Weretilneck y Clara Vega, que ya tenían presentaciones propias.

Si bien la propuesta recibiría media sanción en la Cámara Alta, el oficialismo tendría mayores dificultades para aprobarla en Diputados, como ocurrió con la reforma judicial del fuero federal, la del Ministerio Público Fiscal y la del Consejo de la Magistratura.

En la antesala de la votación, el abogado constitucionalista, Alejandro Fargosi, cuestionó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el agrandamiento del Máximo Tribunal. Entre sus definiciones, no aceptó la mezcla de origen o sexo para el resultado de un fallo judicial.

Además, planteó que si llevan el número a 15 no se pueden designar a quienes cubren esas vacantes; la Corte quedará "herida de muerte" con cuatro miembros, porque el argumento será que no podrán juzgar así, sino con el incremento de lugares; y, por último, se colocan presidentes de Cámaras Federales cuando no se completan las vacantes y no hay mayoría, quienes no fueron votados para ese rol. De este modo, consideró que "se potencia la capacidad del kirchnerismo para asustar o coimear.

Para Fargosi, este es un mensaje de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hacia la Justicia, teniendo en cuenta que será un día antes de hablar en el juicio por el manejo de la Obra Pública. "Para que todos los que tengan que intervenir, tengan miedo. ¿Cómo se genera? Yo puedo hacer con la Corte lo que nadie hizo antes. Entonces, ¿qué pasa con los jueves y fiscales? A veces empiezan a tirar la pelota afuera y eso está mal, porque están designados para ser valientes", cerró.