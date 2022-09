Nuevas series que llegan a finales de Septiembre y arrancan Octubre

El panorama de nuevas series se sigue expandiendo y en las puertas del mes de Octubre, el suspenso y el terror es lo que los fans pueden esperar antes de Halloween.

Una de las series ya estrenas en Netflix esta siendo muy comentada en las redes. Estamos hablando de Dahmer, la historia de Jeffrey Dahmer protagonizada por Evan Peters.

En Octubre hay tres series adaptaciones de novelas de las cuales dos ya tuvieron su propia versión en cines. En primer lugar la clásica Entrevista con el Vampiro tendrá nueva versión en AMC. Siguiendo la temática de vampiros tenemos Let the Right one in, la historia sueca que ya tuvo dos versiones en cines será llevada a serie para el canal Showtime. Finalmente Netflix hara la adaptación de la novela El club de la medianoche de la mano de Mike Flanagan (La maldición de Hill House).

Finalmente a mitad de Octubre tendremos la vuelta del actor Charlie Hunnam a las series con Shantram de Apple TV+, luego de protagonizar la popular serie Sons of Anarchy.

DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer - Netflix

Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer (interpretado por Evan Peters) terminó con las vidas de 17 inocentes víctimas. Esta nueva serie dramática examina los espantosos crímenes enfocándose en las comunidades afectadas por el racismo y los fallos sistémicos de la policía que permitieron que uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos pudiera seguir con su ola de asesinatos con total impunidad durante más de una década.

Entrevista con el Vampiro - AMC - 02 de Octubre

Interview with the Vampire, Entrevista con el vampiro en español, es una serie drama basada en el libro de Anne Rice que también fue adaptada como película protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. La historia sigue al vampiro Lestat, el mismo que puede hacer que sus víctimas tengan el don de la inmortalidad convirtiéndolas en vampiro.

Durante el siglo XVIII, Lestat decide convertir a Louis de Pinte en vampiro, un hombre que acaba de perder a su hija y a su mujer. Siglos después, Louis decide contar todo lo que ha vivido durante sus años como un vampiro a un reportero llamado Daniel Malloy.

Let the Right One In - Showtime - 07 de Octubre

Inspirada en la exitosa novela y película sueca original, la serie se centra en Mark y su hija Eleano, cuyas vidas cambiaron 10 años antes cuando ella se convirtió en vampiro.

El club de la medianoche - Netflix - 07 de Octubre

Por los que ya no están. Por los que vendrán. Por nosotros ahora. Y por los que están más allá. Te damos la bienvenida a «El club de la medianoche», una nueva serie de terror de Netflix de Mike Flanagan y los productores de «La maldición de Hill House» y «Misa de medianoche». Estreno el 7 de octubre. Ocho pacientes jóvenes de un hospital para enfermos terminales se juntan todos los días a la medianoche para contarse historias... y hacen un pacto: el siguiente en morir le enviará una señal al grupo desde el más allá. Basada en una novela de 1994 de Christopher Pike y en otras obras de su autoría.

Shntram - Apple TV+ - 14 de Octubre

Shantaram es una serie basada en la novela homónima de Gregory David Roberts publicada en 2003. La ficción sigue la historia de Lin, un hombre que ha huido de una prisión australiana. Con el objetivo de perder de vista a ciertas personas que están en su busca, decide ir a la caótica Bombay, India. Es allí donde, lejos de aquellos a quien quiere, comienza una nueva vida en los lugares más lúgubres de la India, así como en los barrios bajos y los bares.

En su nueva ciudad, el protagonista conoce tanto a extranjeros como locales que harán su camino aún más especial. Sin embargo, vuelve a prisión sufriendo brutales abusos físicos y mentales, llevándole por un oscuro camino.