En CABA presentaron presupuesto para el próximo año

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó su Presupuesto 2023 con el foco en el “déficit cero”

En cuanto a lo impositivo se mantiene el impuesto a los sellos para las tarjetas de crédito y de Ingresos Brutos para las Leliq. Estos dos tributos fueron implementados en 2021 luego de las modificaciones en la coparticipación.

El mismo viernes Legisladores porteños de varios partidos de la oposición propusieron realizar una sesión especial para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito el jueves 13 de octubre.

El impuesto es de 1,2% sobre el total de la compra para tarjetas emitidas en el distrito.

Ramiro Marra, diputado de la Ciudad por Libertad Avanza, aseguró en Frecuencia Zero: "Creemos que el impuesto está mal puesto y no es necesario. La CABA está en una situación en la que puede no cobrarlo y es hacia allá a donde tenemos que ir".



En el Gobierno de la Ciudad insisten que se trata de un tributo de emergencia que será eliminado en caso de que se vuelvan a percibir los fondos perdidos por el recorte a la coparticipación. Un tema que está pendiente a ser definido por la Corte Suprema de Justicia. “Nuestro compromiso es que si la Corte falla a favor nuestro se eliminen todas las medidas de contingencia”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura.