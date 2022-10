Call of Duty: la franquicia de videojuegos bélica que nunca para

Si hay algo que en el mundo gamer que todo el mundo más o menos concuerda es que la franquicia Call of Duty es eterna. Con más de 20 juegos para PC y consolas. Estamos a días de ver la nueva parte de la saga.

Si sos amante de los videojuegos en primera persona, acción y momentos de guerra y espionaje, la saga Call of Duty es una de tus favoritas. Aunque hay que ser sincero, desde el 2003 Activision Blizzard no ha dado descanso a la saga y todos los años tenemos un nuevo Call of Duty ¿necesita un lavado de cara?. Puede que esto pase el próximo 2023 (cuando suponemos que no habrá juego) y Microsoft se hará cargo en conjunto con Activision para el futuro.

Todo comenzó en realidad con Medal of Honor, la previa saga de videojuegos bélicos que recreaba la 2º Guerra Mundial a cargo de Steven Spielberg (que estaba haciendo también Rescatando al Soldado Ryan). El estudio a cargo era 2015, Inc. quienes después fundarían Infinity Ward, principales responsables de la saga Call of Duty.

Desde entonces, Call of Duty ha pasado de recrear los eventos de las guerras mundiales, pasando por la Guerra Fria y presentando personajes ahora emblemáticos con voces de reconocidos actores como Kiefer Sutherland y Gary Oldman.

Cuando se terminaron las guerras, el estudio decidió seguir avanzando en el tiempo pero tampoco tan lejos; quizas el más futurista fue Call of Duty: Infinite Warfare que se desarrolla en el año 2080 con naves espaciales.

El próximo Viernes 28 de Octubre llega Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) a PC y las consolas de Playstation y Xbox, siendo esta una reimaginación del juego del 2007. Obviamente con gráficos modernos y nuevo contenido para su multiplayer.