Martín Martines, líder y voz de Ojos Locos, aborda en paralelo canciones de Gardel, Cadicamo, Los Redondos y Callejeros a través de Tango & Roll: un proyecto personal que vió la luz durante la pandemia y que pronto tendrá en las calles su segundo álbum de estudio.

¿Tu incursión en el tango es nueva?

Me gustaba escucharlo; después, interpretarlo. Eso que te conmueve lo querés usar como una herramienta para expresarte. Y es ahí donde empezás a componer. No interpretar el tango como una recreación de lo que yo escuchaba en los discos, sino desde donde yo estoy parado en este momento.

En el álbum Tango & Roll, además de maestros del tango, aparecen Los Redondos, Callejeros y Ojos Locos. ¿Qué representan en vos?

Tienen el mismo eje conductor: el espíritu que tenía el arrabal, que tiene el conurbano. Para nosotros, el tango y el rock barrial son hermanos. El tango no pasa por una cuestión de virtuosismo: pasa por volverlo a juntar con una expresión contemporánea, como es el rock barrial.

"Cuando sos un artista que no tenés una conexión con tu tierra, con tu entorno, con tu tiempo contemporáneo, social y cultural, decís cualquier cosa."

¿Qué responsabilidad creés que le caben al tango y al rock respecto a las letras?

Creo que el artista es un hijo de su tiempo y de su entorno. Pero no creo que porque el rock diga o deje de decir algo sea responsable de lo que pase socialmente. Sí me parece que la expresión artística tiene que tratar de darle una herramienta a esa gente que está luchando, como acompañar o despertar una pregunta. Cuando sos un artista que no tenés una conexión con tu tierra, con tu entorno, con tu tiempo contemporáneo, social y cultural, decís cualquier cosa.

¿Cómo hacés convivir estas dos propuestas: el tango y el rock?

Me enriquece muchísimo. También, llevo muchas cosas que aprendí con Ojos Locos a este proyecto. Y toco con músicos increíbles. Me ha ayudado muchísimo a nivel interpretación. Me permite salir de esa fórmula de confort. El rock es muy corporal arriba y abajo del escenario. Con el tango cambia esa dinámica.

¿Qué satisfacciones te devuelve este profesionalismo?

Es un listado grande. Tiene que ver con cosas que pasaron hacia afuera y con cosas interiores: con mi vieja, que me acompañó durante los 20 años de carrera y que de los espectáculos de tango no se perdía ni uno. Poder elegir los temas de un repertorio con mi vieja es lo que me queda de legado.

Para finalizar, el artista nos regala dos primicias: “Vamos a grabar con Tango & Roll un segundo disco, que saldrá el año que viene, con canciones nuevas. Y se cumplen los 20 años de Ojos Locos: vamos a encarar una gira por todo el interior del país, cerrando por Capital Federal a mediados de 2023”.