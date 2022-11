Oposición a la navegación del Riachuelo por su contaminación

En la sede del Archivo General de la Nación, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) realizará el próximo 2 de diciembre- desde las 10 hs.- la segunda audiencia pública para considerar la navegación del río con fines turísticos.

El proyecto contempla el tramo entre su desembocadura y el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Municipio de Avellaneda.

En este marco, Ricardo Estrada Oyuela, apoderado legal de la Asociación Vecinos de La Boca, desestimó esta posibilidad. Es que la navegación del Riachuelo removería el lodo contaminado y traería perjuicios para el agua. Además, remarcó la contaminación del aire a la cual están expuestas las adyacencias.

"Mientras no se concluya con la regulación que autoriza la contaminación del Riachuelo, no es posible pensar en esto. Primero hay que dejar de contaminar y después hay que ver que su final haya tenido consecuencias favorables", explicó el integrante de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

Al mismo tiempo, señaló la contradicción de ACUMAR respecto a 2018, cuando explicó que no era posible navegar en el Riachuelo por la contaminación que generaría. "Ahora viene a proponer que se haga sin haber hecho ningún estudio que actualice lo que dijo", consideró.