A ocho años de la muerte de Nisman, en qué estado está la investigación

En el octavo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman que investigaba la causa AMIA y había establecido vínculos entre Irán y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A ocho años del hecho, ¿en qué estado está la causa? La Justicia aún no pudo determinar si se trató de una muerte por suicidio o de un crimen.

Pese a que la justicia aún no tomó una definición, la periodista y escritora Delia Sisro, periodista y escritora, dijo en diálogo con FRECUENCIA ZERO que al fiscal Nisman «lo mataron antes de declarar y de hacer la denuncia» y que en este punto consideró que esto es una «certeza», pese a que no se conoce quien fue el autor del asesinato.

Actualmente, en la investigación están procesados al día de hoy: Diego Lagomarsino, que trabajó como asistente para el Nisman, por facilitarle el arma al fiscal. Y también se encuentran procesados los cuatro custodios que tenían a cargo la protección del fiscal, Rubén Benítez, Luis Miño, Armando Niz y Néstor Durán, quienes eran suboficiales de la Policía Federal Argentina.

A fines de noviembre pasado, Antonio Horacio Stiuso, el ex espía reapareció en la causa y declaró por cuarta vez en el expediente, donde apuntó hacia el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, hoy senador del Frente de Todos; el número 2 de ese organismo, Juan Martín Mena, hoy viceministro de Justicia; y el ex jefe del Ejército César Milani.

Sisro es co-autora junto a Waldo Wolff del libro «Asesinaron al fiscal Nisman: yo fui testigo», donde se hace incapié que todos los ciudadanos de Argentina son testigos de lo que le ocurrió a un fiscal que no es más que un abogado del Estado, que trabajaba para toda sociedad, en su momento para dilucidar el caso AMIA.

«No es una muerte cualquiera. Esta particularmente coincide con callarle la boca a alguien, había que matarlo para que no siguiera hablando», afirmó Sisro quien esta tarde será una de las oradoras de la procesión en la torre Le Parc 18 E de Puerto Madero a partir de las 19 horas, donde se portaran velas, faroles y linternas, con todos los acompañantes estarán vestidos de negro.

Entre los oradores se encuentrarán también el fiscal nacional Ricardo Sáenz, la fundadora de Equipo Republicano Aura Marina Rios Flores y la periodista y escritora Delia Sisro, entre otros.