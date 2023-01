Nuevas adaptaciones de videojuegos al cine y las series

El éxito de The Last of Us en HBO es indiscutible y esto es solo el comienzo de esta nueva relación que tienen los videojuegos con el cine y las series. ¿Qué otras producciones llegaran este 2023?.

HBO estrenó la serie The Last of Us con Pedro Pascal, basada en el videojuego de Playstation y con esto logró que muchos que no conocían la obra original se vieran captados por el mundo creado por Naughty Dog.

Este 2023 en los cines llegarán las películas de Super Mario y también la tercera parte de Sonic. Pero también habrá una adaptación de Gran Turismo, el clásico juego de conducción llegará a la pantalla grande como lo hizo Need for Speed.

En el mundo de las series llegará la segunda temporada de Halo en Paramout+ y la tercera temporada de The Witcher en Netflix.

También hay varios proyectos que todavía no tienen fechas de estreno ¿llegarán este año?. Entre ellos la película de Borderlands de Eli Roth, la segunda parte de Mortal Kombat, el Metal Gear Solid de Oscar Isaac y las series de Fallout en Amazon Prime Video y la esperada segunda temporada de Arcane League of Legends.

Super Mario la película

Adaptación de la serie de videojuegos de Nintendo. La película cuenta la historia de Mario y Luigi, dos hermanos que viajan a un mundo oculto para rescatar a la Princesa Peach, capturada por el malvado Rey Bowser. Las cosas, sin embargo no serán sencillas. Mario y Luigi tendrán que enfrentarse a un ejército de setas animadas antes de luchar contra su oponente.

The Witcher Temporada 3 Netflix

The Witcher es la adaptación televisiva de la saga literaria creada por Andrzej Sapkowski. La trama se desarrolla en un mundo oscuro y adulto en el que habitan criaturas fantásticas propias de la mitología europea del este.

El brujo Geralt de Rivia es el protagonista y destaca por ser un antihéroe diferente, un cazador de bestias profesional pero solitario. Geralt tiene problemas para sentir que encaja en el mundo pues quienes le rodean son malvados, incluso más que las bestias que caza. Su vida cambia cuando descubre a una poderosa hechicera y a una joven princesa que guardan un peligroso secreto que no quieren que sea desvelado

Fallout Serie Amazon Prime Video

Fallout se ambienta en un futuro donde el mundo ha sido destruido gracias a una guerra nuclear en 2077, lo que ha originado un mundo post-apocalíptico situado en el año 2161 y habitado por mutantes y humanos, éstos últimos sobreviviendo mediante búnkeres antinucleares construidos por una empesa llamada Vault-Tec. Pero cuando el chip de agua del búnker se ha estropeado, una persona tendrá que ir en una misión en busca de uno nuevo y adentrarse en este mundo post-apocalíptico que intentará acabar con él.

Gran Turismo – Cines

Una película sobre la velocidad a un ritmo trepidante que contará la dura historia del ascenso de puesto dentro de las carreras de profesionales. Con una habilidad innata para los coches, el protagonista se esforzará al máximo por cumplir su sueño y llegar hasta la cima dentro del circuito, aunque para ello tenga que poner a prueba sus límites y los del coche. Incrementándose la dificultad según vaya adquiriendo logros, y con la violenta rivalidad de sus compañeros de carrera, deberá superar todos los obstáculos si quiere alcanzar la meta y honrar todo su esfuerzo.