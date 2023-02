El modelo para armar

Argentina está virando a una sociedad caracterizada por el «consenso liberal», que implica poner en primer plano al individuo y que considera que la vida es necesariamente una batalla en la que no hay «piedad». «La sociedad del consenso liberal no tiene piedad: hacé lo que tengas que hacer, pero conmigo no cuentes, esto es una guerra», explicó Eduardo Sartelli en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

En una sociedad de la impiedad y el dominio del mercado, en medio de esta crisis existe un rechazo a todo lo anterior, que en Argentina es «el kirchnerismo». Pero, actualmente, los probables candidatos en todas las coaliciones son «exactamente lo mismo»: Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei, José Luis Espert y Sergio Massa.

Ahora bien, los modelos por excelencia de los probables candidatos eran Chile, Perú y Uruguay, todos para no llegar a ser Venezuela. Pero con la explosión de masivas movilizaciones que tuvieron en vilo al país trasandino quedó demostrado que no era el horizonte y los principales intelectuales de ese consenso liberal dejaron de agitar la idea.

Luego, llegó el modelo peruano, que actualmente está en estallido social y político tras la vacancia de Pedro Castillo y ya se cobró más de 50 vidas; sobre aquel modelo se señalaba la «solvencia económica» pese a las crisis políticas. Y, finalmente, con respecto a Uruguay, señaló que es un modelo similar a los anteriormente descriptos, donde se expulsa a la población: «El 18% de la población uruguaya vive fuera de Uruguay. Expulsa su pobreza», señaló Sartelli.