La inflación interanual quedó al borde del 100% tras el índice de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional llegó al 6% en el primer mes de 2023. De este modo, hubo una aceleración del 0,8% respecto a diciembre y el acumulado de los últimos doce meses alcanzó el 98,8%.

Los mayores incrementos se registraron en «Recreación y cultura» (9%); «Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles» (8%); y «Comunicación» (8%). Por su parte, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» marcó un 6,8%; ubicándose como la mayor suba desde agosto pasado.

En este marco, el columnista económico José Castillo descartó el sendero de descenso plateado por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, al arribar al Gabinete, tras el promedio del 7% en julio y agosto.

No obstante, Castillo señaló, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, dos preocupaciones. En primer lugar, el porcentaje de los alimentos y, por el otro lado, lo que vendrá en febrero, ya que enero no contabilizó el astronómico aumento de la carne en los últimos días. Un mes que también se verá afectado por la canasta escolar, que ya viene con grandes subas. Por lo tanto, estará por encima de la cifra del período anterior.

En este sentido, el especialista añadió que no logrará el 3% proyectado para el final del primer trimestre de 2023. Tampoco el 60% del Presupuesto, que es el número acordado por los sindicalistas para la paritaria anual. «La inflación de 2023 hoy está igual que 2022 o peor», cerró.