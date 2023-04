«Las dos grandes coaliciones prometieron mucho y no cumplieron»

El escenario electoral de este 2023 está signado por la crisis económica que vive Argentina. Sin embargo, las principales coaliciones aún están en la discusión interna respecto de las candidaturas y no postularon un plan económico. De allí el crecimiento de la figura del líder libertario Javier Milei, que además de representar a aquellos votantes enojados con los dirigentes políticos, presenta un plan económico que es la dolarización y pese a que muchos puedan estar a favor o en contra, tiene un plan, que es lo que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no están presentando.

«El crecimiento de Milei que es por su puesto el enojo con la política y los políticos, y se le suma que diga lo que diga, mucha gente no entiende lo que significa, pero Milei tiene un plan económico. Muchos creemos que es muy complicado y peligroso, que es plan de la dolarización. Pero su factor primordial es que tiene un plan, que los demás no lo tienen y están dando vueltas alrededor de las candidaturas, los perfiles y ninguno aclara cual es su plan económico», explicó el politólogo Roberto Bacman en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

La oposición que ya delimitó sus principales candidatos que serían Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño), Patricia Bullrich (presidenta del PRO en uso de licencia), María Eugenia Vidal (diputada nacional y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires) y Gerardo Morales (gobernador de Jujuy).

«Horacio Rodríguez Larreta dijo hace dos meses atrás que iba a aplicar un plan a 100 días y aparentemente se está desdiciendo. Ahora, señala que irá con moderación, despacio, pensando qué rol del Estado va ser importante. Es tomando un discurso más heterodoxo, entre las posturas neokeynesianas con respecto al rol del Estado y con las posturas más neoliberales», apuntó Bacman.

En cuanto al oficialismo, que aún no definió candidaturas, el politólogo señaló que solo reina la incertidumbre ya que la posible candidata es Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un piso de votos importantes, pero «por ahora no es candidata». Hay que esperar al 25 de mayo para saber la decisión de la vicepresidenta.

«El problema que tienen las dos grandes coaliciones (JxC y FdT) es que ya prometieron mucho y nadie pudo cumplir por uno u otro motivo», concluyó Bacman.