Principales videojuegos del mes de Mayo

Comenzó mayo y llegó como un mes de varios lanzamientos de videojuegos. Entre ellos, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los títulos más esperados de este 2023.

La semana pasada ya se lanzó Redfall, el nuevo juego cooperativo de Arkane Studios (Dishonered). Por otro lado, los amantes del terror tienen dos propuestas igual de interesantes: The outlast Trials y Amnesia: The Bunker.

Si tienen una Nintendo Switch, este mes no se pueden perder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la nueva aventura de Link y la princesa Zelda.

Por último, Lego se quiere sumar al éxito de los juegos arcades de conducción con Lego 2K Drive y, finalmente, luego de un par de atrasos llega el juego sigilo The Lord of the Rings: Gollum.

Redfall – 2 de mayo – PC/Xbox Series X/S

Redfall es un videojuego de disparos en primera persona de mundo abierto que presenta modos tanto para un jugador como para multijugador cooperativo. Los jugadores pueden elegir entre cuatro personajes jugables, cada uno con antecedentes y habilidades únicas, para luchar contra vampiros y enemigos humanos dentro del juego.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 12 de mayo – Nintendo Switch

Recorre con Link todas estas Islas Celestiales mientras descubres nuevos secretos en esta aventura de acción y mundo abierto que da todavía más importancia a la creatividad del jugador. Pues la gran novedad de Zelda: Tears of the Kingdom es la Ultra Hand, un nuevo ítem con el que el héroe del Tiempo puede coger prácticamente cualquier objeto del entorno y combinarlo entre sí para mejorar sus armas o incluso crear vehículos.

The Outlast Trials – 18 de mayo – PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S/

Outlast Trials es una precuela de los dos anteriores Outlast, y nos lleva a unas instalaciones de Murkoff Corp en plena Guerra Fría donde encarnamos a una víctima más de los terribles experimentos que allí acontecen. Básicamente, tienes que sobrevivir a las demenciales pruebas que los científicos han preparado recreando escenarios de brutales asesinatos. Hay una mansión repleta de psicópatas, una comisaría en la que guardias y presos viven por y para matar.

Lego 2K Drive – 19 de mayo – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC

Bienvenido a Bricklandia, hogar de una enorme aventura de conducción LEGO en mundo abierto. Compite donde quieras, juega con quien quieras, construye el coche de tus sueños y derrota a un grupo de locos rivales para conseguir el codiciado Trofeo del Cielo.

Amnesia The Bunker – 16 de mayo – PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S/

Abandonado en un desolado búnker de la Primera Guerra Mundial y con una sola bala en el cañón, tendrás que afrontar los terrores que acechan en la oscuridad. Mantén las luces encendidas a toda costa, persevera y consigue salir con vida. Una experiencia de terror realmente intensa.

El Señor de los Anillos: Gollum – 25 de mayo – PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S/

El videojuego The Lord of the Rings: Gollum es un lanzamiento de acción y aventuras que busca contar la historia de Sméagol desde una perspectiva nunca antes vista, sumando además nuevos eventos y detalles sobre el viaje por la Tierra Media de este célebre personaje. The Lord of the Rings: Gollum es el primer proyecto de una colaboración entre Middle-earth Enterprises, propietaria de los derechos exclusivos de El Señor de los Anillos y El Hobbit, y Daedalic Entertainment, la veterana desarrolladora alemana.