Masa sale airoso de China pero le falta el partido en Washington

Después de una semana en China, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, volvió con saldo positivo teniendo en cuenta el objetivo del Gobierno: llegar a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y obligatorias (PASO) sin sobresaltos en el tipo de cambio.

En estos términos, el columnista económico José Castillo señaló que Massa consiguió dinero fresco de China. Es que amplió el Swap, utilizado para compras de productos de aquel país en yuanes, y, además, tener dólares de libre disponibilidad para intervenir en el mercado.

Ahora deberá viajar a Washington (Estados Unidos) para reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Buscará el adelanto de pagos estipulados para este año. El problema principal es la exigencia de una devaluación y la definición de un monto para intervenir en la cotización del dólar.

De este modo, Castillo aseguró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que el Ministro ganó el partido necesario para mantener la expectativa por no descender. No obstante, requiere del Fondo para salvarse definitivamente hasta agosto.