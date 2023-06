La inflación porteña cerró en 7,5% durante mayo

A la espera de la cifra del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento de 7,5%, ubicándose por debajo del 7,8% conocido en abril.

De este modo, la inflación porteña acumula 41,1% en los primeros cinco meses del año, y 114,4% interanual. Durante mayo, el mayor aumento de precios se registró en “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” con una suba del 12,5%.

En tanto, el rubro de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» quedó en 6,6%; cuyos incrementos más importantes fueron Leche, productos lácteos y huevos (12,2%) y Pan y cereales (10,1%).

Previo al índice a conocerse la próxima semana, el columnista económico José Castillo aseguró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que el número de la Ciudad dio más abajo de lo esperado. «Existe una posibilidad de que termine dando un 8 y no 9% (a nivel nacional). Rompiendo la tendencia de que cada mes sea más alto que el otro», planteó. Sin embargo, no modifica que los consumidores no noten que el sueldo les alcanza cada vez menos.