Tres nuevas series llegan a plataformas digitales

En los próximos días se suman nuevas series a las conocidas plataformas digitales. Por un lado dos conocidas Black Mirror y The Walking Dead: Dead City. Por el otro la comedia absurda I’m a Virgo.

Después de un par de años sin novedades regresa Black Mirror con una sexta temporada a Netflix. Y por otro lado, The Walking Dead: Dead City en Star+; el spin off de la serie original en este caso protagonizada por Maggie y Negan.

Finalmente, una nueva serie en Amazon Prime Video. I´m a Virgo, una comedia absurda de Boots Riley (Sorry to Bother You).

Black Mirror – Temporada 6 – Netflix

Todo puede pasar. Llega el tan esperado regreso de Black Mirror, la oscura serie de antología, creada por Charlie Brooker, que se reinventa con cada nuevo episodio. La temporada 6 promete ser la más impredecible, indescriptible e inesperada hasta el momento

The Walking Dead: Dead City – Star +

Años después del final de The Walking Dead, Maggie y Negan se encuentran en una Nueva York postapocalíptica, en busca del hijo secuestrado de Maggie, Hershel. Allí deberán enfrentarse a una ciudad donde los supervivientes la han convertido en su mundo de anarquía, peligro, belleza y terror

I am Virgo – Amazon Prime Video

I’m A Virgo es una serie dramática de comedia y fantasía que explora los problemas raciales en Estados Unidos, y sigue los pasos del adolescente más alto del mundo. Un viaje fantástico hacia la mayoría de edad de un joven negro de 4 metros de altura que vive en Oakland, California.