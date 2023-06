Lanzamientos de Videojuegos en el mes de Julio

Puede que Junio haya sido el mes de los grandes lanzamientos pero en Julio hay algunos títulos que vale la pena tener en cuenta.

Durante el mes de Julio habrá tres grandes lanzamientos AA. El juego frenético de dinosaurios Exoprimal, el juego de acción en primera persona Immortals of Eveum, el juego de ingenio Pikmin 4

También habrá lugar para juegos independientes como Gylt y Die After Sunset. Y la llegada del JRPG The Legend of Heroes: Trails Into Reverie a Occidente y el exclusivo Ratchet and Clank: Una Dimensión Aparte de PS5 a PC.

Gylt – PC/PS5/Xbox Series X/S / Switch

El equipo de Tequila Works, un estudio español, presenta Gylt El videojuego mezcla terror y exploración, y nos pone en el pellejo de una niña que debe afrontar sus mayores miedos. Se trata de la pequeña Sally, que debe buscar a su prima Emily en entornos de auténtico pavor y con muchos lugares que descubrir.

The Legend of Heroes: Trails Into Reverie – 07 de Julio – PC, PS4, PS5 – Switch

The Legend of Heroes: Trails Into Reverie promete ofrecer una nueva historia emocionante dentro del universo de la saga de Falcom. En ella, seguiremos los pasos del héroe de guerra Rean Schwarzer, del libertador Lloyd Bannings, y del misterioso «C» enmascarado, pudiendo alternar entre las historias de cada uno de ellos con libertad gracias al sistema Crossroads. Una propuesta JRPG que está disponible en Japón desde 2020, y que llegará a Occidente en 2023.

Exoprimal – 14 de Julio – PC/PS4/PS5/XSeries/ XOne

Exoprimal es un videojuego de acción en cooperativo de Capcom donde equipos de cinco jugadores con exoarmaduras de última generación se enfrentan a implacables hordas de los dinosaurios más fuertes y letales de la historia. Pero, ¿cómo hemos llegado aquí? El desarrollo de la editora de Monster Hunter, Residen Evil y Dino Crisis hace viajar al usuario hasta el 2043, donde por razones desconocidos se han abierto misteriosos vórtices que liberan interminables enjambres de dinosaurios sobre el mundo moderno, desencadenando una feroz lucha por la supervivencia.

Immortals of Aveum – 20 de Julio – PC/PS5/Xbox Series X/S

Immortals of Aveum es un videojuego de acción-shooter y magia en primera persona single-player que busca ofrecer una experiencia de campaña visceral y cinematográfica. Se trata de una propuesta firmada por veteranos de Dead Space y Call of Duty bajo edición de EA que ambienta su historia en un universo de fantasía original envuelto en magia, plagado de conflictos y al borde del olvido.

Pikmin 4 – 21 de Julio – Switch

Pikmin 4 trae de vuelta en Nintendo Switch esta emblemática saga de la compañía japonesa donde los usuarios han de tomar las riendas de un grupo de seres diminutos similares a las plantas para explorar un extraño planeta. Los harán crecer, los arrancarán del suelo y les darán órdenes para, entre otras cosas, acabar con los enemigos que se interpongan en su camino. Los jugadores aprovecharán la prodigiosa fuerza de los Pikmin y tirarán de dotes de estrategia para explorar el planeta. Por otro lado, también contarán con un acompañante canino espacial llamado Ochin, que les echará una pata haciendo trizas los obstáculos y cargando con los Pikmin en su lomo.

Die After Sunset – 26 de Julio – PC/PS5/Xbox Series X/S/Switch

Die After Sunset es un shooter de estilo roguelite en tercera persona con una mecánica única entre la luz y la oscuridad que embarca al jugador en una aventura llena de acción a través del tiempo en la que la Tierra está siendo atacada por alienígenas. El usuario ha de experimentar con diferentes combinaciones de objetos y mejorar su poder mientras completan misiones contrarreloj para enfrentarse a gigantescos jefes. «Si te derriban, no te preocupes: ¡la muerte es sólo el principio!»

Ratchet and Clank: Una Dimensión Aparte – 26 de Julio – PC

La misión de Ratchet and Clank: Una Dimensión Aparte, desarrollado una vez más por el talentoso equipo de Insomniac Games (autores también de Spider-Man), lleva al jugador a tratar de detener de inmediato un colapso dimensional provocado por los planes de un malvado emperador robótico. Para conseguirlo, los protagonistas de la aventura disponen de un nuevo arsenal de armas explosivas, recordemos que viene siendo tradicionalmente uno de los puntos fuertes de Insomniac Games en cuanto a dotar de identidad a juegos como los propios Ratchet & Clank, pero también Resistance o las propias aventuras de Peter Parker y Miles Morales. En este videojuego, Rift Apart, tenemos muchas novedades en este sentido, incluyendo la Burst Pistol, la Topiary Sprinkler y la Shatterbomb, y han de viajar a través de mundos inéditos con una flora y fauna más viva que nunca gracias al poder de PS5, desplazándose por los campos de batalla rápidamente para obtener ventaja en el combate y reparar grietas planetarias con puzles que atraviesan la dimensión.