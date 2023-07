Los principales videojuegos en la segunda mitad del 2023

Llegamos a la segunda mitad del año y con esto durante los próximos seis meses tendremos grandes lanzamientos. Este es un resumen de lo que se viene.

A pesar de que en la primera mitad del año tuvimos lanzamientos como Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6 y Zelda: Tears of the Kingdom, todavía queda mucho por delante.

Para los amantes de la conducción tendrán dos exponentes: The Cew: Motorfest y ForzaMotorsport. Y los que buscan juegos de lucha todavía faltan Mortal Kombat 1 y Tekken 8.

El cine y los comics también llegan a los videojuegos con la segunda parte de Marvel’s Spider-Man y Avatar: Frontiers of Pandora. Y sin irnos muy lejos también los actores llegan a los videojuegos con Idris Elba en la expansión Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Dos de los juegos más esperados de esta segunda mitad del año son Starfield el juego exclusivo de ciencia ficción para Xbox y la afamada saga de Assassin’s Creed Mirage. Y pensnado en exclusivos también Nintendo tiene lo suyo con Super Mario Bros. Wonder.

Y no nos olvidamos de continuaciones de juegos amados por el público como Alan Wake 2 y el Armored Core 6: Fires of Rubicon (de From Software creadores de Elden Ring y Dark Souls).