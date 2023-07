Alcaraz venció en Wimbledon

El español, actual número 1 del mundo, se coronó en Londres venciendo a Novak Djokovic en 5 sets: 1-6, 7 (8)- 6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4. De esta forma, obtuvo su segundo Grand Slam, tras la victoria en el US Open del año pasado. “Alcaraz tiene 20 años y lo que hizo ayer fue una demostración cabal de ser un jugador indudablemente distinto; creo que es un chico de otra categoría físicamente, mentalmente y, sobre todo, técnicamente”, expresó Danny Miche, periodista especializado en tenis, desde Madrid.

Miche, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, se refirió también a Novak Djokovic: “nunca pierde un partido de Grand Slam después de ganar el primer set, no perdía un tie break desde abril y no pierde un partido en el quinto set desde hace 17 años; esto habla de lo que logró Alcaraz”, afirmó. Además, agregó: “no creo que haya terminado la era Djokovic porque va a seguir dando batallas, pero empieza una nueva era porque Alcaraz, con su edad, está para no frenar”.

El periodista, que cubrió Wimbledon, siguió también el camino de Horacio Zeballos, quien logró acceder a la final de dobles con su compañero, el español Marcel Granollers. La dupla cayó ante el binomio Koolhof y Skupski por 6-4, 6-4 , no obstante, Danny Miche sostuvo que “es el mejor doblista de la historia argentina”.