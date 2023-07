Golpe al peronismo en Santa Fe

Las PASO en la provincia de Santa Fe arrojó un dato preocupante para el peronismo: Unidos para Cambiar Santa Fe, aliado de Juntos por el Cambio, sobrepasó al Frente Juntos Avancemos del peronismo por un 35% de diferencia. Andrés Cánepa, periodista de Radio Boing de Rosario, cruzó a las encuestas previas a los comicios: “las encuestas fracasaron porque daban solo 2 puntos de diferencia, pero los resultados fueron abrumadores”. En este contexto, Maximiliano Pullaro venció en la interna de Unidos a su principal contrincante, Carolina Losada, a quien logró aventajar por casi un 18% y, de esta manera, se posicionó como el favorito para las elecciones de septiembre.

Cánepa, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, se refirió a varios esquemas de análisis respecto de la victoria de la oposición . En primer lugar, sostuvo que “la seguridad de Rosario está resonando” y que “tiene que haber una política de seguridad social, ya que lo que está pasando afecta a la paz social y al gobierno de Perotti”. En segundo lugar, el periodista atribuye el resultado al pasado de Pullaro como ministro de seguridad, debido a que “con Bullrich hicieron un trabajo interesante que dio buenos resultados, y hay un paralelismo entre su gestión anterior y darle la posibilidad a alguien con experiencia”. En tercer lugar, expresó: “el santafesino no vota en relación a la Nación porque hay un interior que no vota más al peronismo, que también perdió en los grandes conglomerados por la inseguridad y los problemas económicos”.

Respecto a la situación de Carolina Losada, Cánepa sostuvo que “nacionalizó la elección” y que a Santa Fe “no le gusta que le impongan un candidato desde Nación”. Sin embargo, sugirió cautela respecto al impacto nacional que puedan dar los comicios provinciales, ya que “el santafesino no vota igual en las nacionales que en las provinciales”, por lo que “no se puede paralelizar la victoria de Pullaro con un eventual triunfo de Larreta”.