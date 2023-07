Una familia necesita más de $232 mil para no ser pobre

El INDEC presentó la valorización mensual de junio de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Por un lado, la canasta básica alimentaria registró un aumento del 5,2%, lo que representa un incremento del 55,1% en lo que va del año. Por el otro, la canasta básica total, que comprende también los bienes y servicios no alimentarios, arrojó un alza del 6,7% (un 52,4% acumulado en 2023). Giuliana Iglesias, periodista de Ámbito Financiero, destacó que, de esta manera, “la canasta total superó al índice de la inflación”, que el mes pasado fue del 6,0%.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Iglesias explicó que un familia tipo de 4 integrantes necesita $232.427 para no ser pobre, mientras que un hogar de 3 personas requiere un monto mensual de $185.039. De esta manera, el INDEC determinó que un adulto soltero se encuentra debajo de la línea de indigencia sino gana $33.731 por mes, es decir, no llega a cubrir los requerimientos nutricionales básicos, mientras que una persona soltera necesita $75.219 para cubrir la canasta básica total y no estar por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, la periodista aclaró: “no se tiene en cuenta el precio de los alquileres, lo cual haría que el número final sea mucho mayor”.

En cuanto a los índices de inflación presentados recientemente, Iglesias explicó que “se desaceleraron los alimentos y por eso la inflación de junio bajó, pero los economistas no creen que se mantenga esta reducción”. Asimismo, detalló que la baja de precios es consecuencia de los programas de precios del gobierno, algunos de los cuales, se mantendrán después de las PASO: “se renovaron precios justos para las carnes, pero la renovación de los programas de alimentos se sigue discutiendo con las empresas alimentarias; el gobierno propone otorgar dólares para que importen, siempre y cuando cumplan con el acuerdo de precios, esa es la negociación que van a seguir sosteniendo para que ese rubro no se dispare”, agregó.