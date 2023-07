Preocupa el ausentismo en las elecciones

Más de 5 millones de personas decidieron no acudir a emitir su voto en las 16 elecciones provinciales que se llevaron a cabo en lo que va de 2023, lo que representa a un 31,88% del electorado. Entre las provincias con mayor tasa de ausentismo se encuentra Chaco con el 41,64%, seguido de Santa Fe con un 35,50%. Julio Burdman, Doctor en Ciencia Política y fundador de la consultora Observatorio Electoral, se refirió en torno al alarmante fenómeno, a semanas de las PASO: “es la elección con mayor cantidad de candidatos de la historia, pero hay mucha gente que igual no se sigue sintiendo representada; sin embargo, lo que pasa en las provincias no tiene por qué ser reflejo de lo que pueda pasar a nivel nacional”.

El especialista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, también se expresó respecto del voto en blanco, el cual, según él, “es una tradición en Argentina”: “votar en blanco tiene que ver con el período de proscripción de Perón, es una manera de decir que el candidato que uno quiere, no está, con lo cual también podríamos interpretar que hay gente que hubiese deseado votar a Cristina o Macri, por ejemplo”, agregó.

Asimismo, Burdman mencionó el hecho de que este año, un récord de provincias optaron por desdoblar sus elecciones respecto de los comicios nacionales: “para el 13 de agosto, un total de 21 provincias no van a elegir a sus dirigentes provinciales porque ya lo hicieron, es decir, casi todas las provincias del país”. Como consecuencia, afirmó que “no hay un incentivo para votar, porque antes se votaba todo en un mismo día, entonces tal vez un tramo de la boleta te atraía y otro no, por lo que sí tenías motivos para ir a votar a alguien”, sostuvo.