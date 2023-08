Barrabravas agreden y amenazan a jugadores de Vélez

Los hechos de violencia ocurrieron en la Villa Olímpica del club, ubicada en la localidad de Ituzaingó, tras el partido contra Huracán por la Liga Profesional, donde El Fortín perdió 1-0 con gol de Matías Cóccaro. “Los barrabravas forjaron las barras de seguridad, rompieron autos a patadas y hubo amenazas al plantel; a dos cuadras de la villa lo agarraron a Leonardo Jara en su vehículo, lo tomaron de la ropa y lo amenazaron con un arma de fuego”, relató Gianluca Poggi, periodista deportivo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Poggi comentó que a raíz de lo sucedido, “muchos chicos no quieren continuar”. De hecho, “los jugadores tienen programado volver a los entrenamientos el viernes y muchos no se van a presentar porque están muy asustados, la mayoría son menores de 20 años”, agregó. En este contexto, el periodista resaltó que el presidente de la institución, Sergio Rapisarda, “sigue sin dar la cara” y que los socios “piden su renuncia”: “a las 19 horas hay una nueva manifestación en la puerta del club; los jugadores hablan de una zona liberada, entiende que esto fue armado por alguien de Vélez”, resaltó.

Poggi se refirió también al futuro de Gianluca Prestianni, delantero de Vélez de 17 años, quien “ya se comunicó con las máximas autoridades del club pidiendo salir”. En la semana, el jugador recibió una oferta del Benfica de Lisboa, por lo que “está presionando para que Vélez la acepte y pueda irse en enero, ya que por normativa FIFA no puede ser transferido siendo menor de edad”. Sin embargo, el periodista adelantó que Prestianni “amenazó con irse ahora por la cláusula de rescisión de 12 millones de dólares”.