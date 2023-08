Messi lleva al Inter Miami a cuartos de la Leagues Cup

El equipo estadounidense de David Beckham no para de crecer gracias a la incorporación del astro argentino, quien metió dos goles y un penal en la ajustada definición de octavos de final, frente al FC Dallas. Lionel Messi convirtió dos tantos a los 6 minutos y a los 85, logrando un empate 4-4 con el equipo local. Luego, los dirigidos por el “Tata” Martino, obtuvieron la victoria por penales con un 3-5 que los condujo a la próxima ronda, con un rival a definirse.

Gianluca Poggi, periodista deportivo, expresó en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que “antes de Messi, el Inter era un equipo muy disparejo” y que a partir de su adhesión al club “no perdió nunca más”. Sin embargo, destacó: “está claro que el equipo del Tata va a tener que incorporar algún jugador en la zona defensiva porque les hacen goles en todos los partidos; en algún momento se va a cruzar con equipos fuertes y puede pagarlo caro”.

En cuanto a la liga estadounidense, Poggi fue contundente: “la liga no me cierra, hay una relajación en defensa, no están parados los equipos, no es como Sudamérica o Europa, no veo orden táctico, los jugadores no están preparados físicamente y no tienen la presión que hay aca”. Sin embargo, destacó que “Messi está contento, de vacaciones, y su familia también lo siente de esa forma”.