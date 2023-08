Alerta por saqueos en el AMBA

Diferentes comercios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se vieron afectados por una ola de actos vandálicos, que dejaron un saldo de al menos 56 detenidos en la provincia de Buenos Aires. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, denunció a través de las redes sociales que se trataron de actos organizados por La Libertad Avanza, espacio político de Javier Milei, a los fines de desestabilizar. Algunas de las localidades asaltadas fueron José C. Paz, Escobar, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero y Moreno.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Pablo Mansilla, secretario de gobierno de José C. Paz sostuvo que “no fueron hechos delictivos”, pero que “los comerciantes bajaron las persianas asustados y a las 16 hs. comenzaron los destrozos y robos”. “Se llevaban cajones de cerveza, electrodomésticos, eso no es hambre”, agregó el funcionario, quien destacó el accionar policial y la presencia de Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia, en la localidad. Sin embargo, se distanció de la acusación de Cerruti: “debe tener alguna prueba, pero nosotros no vamos a acusar a nadie, que investigue la justicia, esto no es para hacer política”.

Juan Carlos Alderete, diputado nacional de Unión por la Patria y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, tampoco se atrevió “a dar nombres”, pero resaltó que “sí hay una operación”. En comunicación con FRECUENCIA ZERO, el legislador afirmó: “tenemos presencia en todo el país y vimos cómo manejaron a los chicos menores, se usa como mano de obra barata; hay sectores interesados en desestabilizar el país”. Por último, expresó: “los que vivimos el 2001 sabemos que tuvo un costo muy grande para nuestro pueblo; esto no tiene similitud con eso, no era solo un caldo de cultivo sino una situación sumamente explosiva, no hacía falta salir a incentivar a la gente a saquear”.