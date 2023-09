The Economist alertó sobre Milei

El principal semanario de economía del mundo apuntó contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, a quien calificó como “un peligro para la democracia de Argentina”, además de sostener que “sus políticas están mal pensadas” y que es una persona “intemperante, imprudente y extravagante”. “The Economist es muy cuidadosa en cuanto a posicionarse a favor o en contra de alguien durante procesos electorales, lo hizo en pocas ocasiones como cuando alertó sobre Hitler o Trump”, explicó el economista José Castillo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico señaló que la publicación establece “un posicionamiento del establishment económico internacional” contra Milei, tras una larga entrevista de tres horas donde el candidato “se despachó con todo”. En consecuencia, el periódico británico “le contó al mundo las cosas que nosotros ya conocemos, las fragilidades de su proyecto de dolarización, los planteos de recortar el 15% del gasto y cortar las transferencias a las provincias en un país federal, entre otras cosas”, afirmó Castillo. En cuanto a su política exterior, “dice que la posición de Milei, en el mejor de los casos es tonta, y en el peor es conspirativa porque comenta que es seguidor de Bolsonaro y defiende que no perdió las elecciones y que la toma del Planalto fue armada por Lula”.

Con relación a la democracia, The Economist lo señala como un “negacionista” y apela a “la falta de equilibrio emocional de Milei para negociar con el FMI o para construir consensos internos”. Además, según Castillo “no dice nada que no dijera cualquier economista liberal sobre la dolarización, que es que no se puede hacer a menos que lo hagas a un tipo de cambio imposible, le robes los depósitos a la gente o consigas alguien que te preste USD 40 mil millones, algo que el semanario dice que no va a pasar”.