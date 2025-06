Mraida defendió el Operativo Frío y apuntó contra Axel Kicillof

Con la llegada de la ola polar a la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño intensificó el Operativo Frío, un plan anual de asistencia a personas en situación de calle que cobra especial relevancia durante las jornadas con temperaturas extremas. El despliegue incluye móviles, refugios y líneas telefónicas para alertas ciudadanas, en un contexto social y económico cada vez más crítico. Según datos oficiales, la cantidad de personas sin techo se triplicó en los últimos cinco años.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, explicó que actualmente hay 50 camionetas y 25 motos recorriendo la ciudad, junto con 47 paradores diferenciados para distintos perfiles: familias, personas con adicciones, mujeres solas, entre otros. “La idea es que no sea solo un techo por una noche, sino el inicio de un proceso para salir de la calle”, afirmó. Además, destacó el trabajo conjunto con iglesias y organizaciones sociales, y remarcó que no se registraron muertes por frío hasta el momento.

Mraida fue especialmente crítico con la gestión del gobernador Axel Kicillof, al señalar que “el 70% de las personas en situación de calle proviene del conurbano bonaerense” y que “la provincia no tiene ni políticas de prevención, ni de asistencia, ni de acompañamiento”. Como ejemplo, relató el caso de una madre con dos hijos que, sin poder pagar un alquiler en La Matanza, pasó la noche más fría del año en la Ciudad. “Eso muestra no solo la fragilidad social, sino también la falta de respuesta política”, disparó.

Por último, pidió colaboración ciudadana a través del número 108 para dar aviso de personas en la calle: “Ese llamado puede marcar la diferencia para alguien que está atravesando el frío sin resguardo”.