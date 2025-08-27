Venezuela moviliza milicias y EE.UU. refuerza su presencia naval

La crisis venezolana volvió a escalar en las últimas semanas tras el despliegue de buques y submarinos de Estados Unidos en el Mar Caribe, como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga en América Latina. El operativo incluye al crucero de misiles USS Lake Erie y al submarino nuclear USS Newport News, que se sumarán a miles de marines en la región. Este movimiento militar, que apunta a rutas clave del narcotráfico próximas a Venezuela, se produce en paralelo a la movilización de milicias populares ordenada por Nicolás Maduro, lo que aumenta la tensión política y militar en el continente.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Tobías Belgrano advirtió sobre la “escasa cobertura mediática” que el conflicto tiene en la Argentina, pese a la magnitud de lo que está en juego. “Trump busca presionar a la cúpula venezolana, integrada por Maduro y dirigentes como Diosdado Cabello, señalado como parte del Cártel de los Soles”, explicó. Según el especialista, la estrategia de Washington apunta a bloquear las rutas de salida de la droga y a golpear financieramente a un régimen que combina una economía formal, basada en la exportación de petróleo, con una economía informal vinculada al contrabando y el narcotráfico.

Belgrano también destacó que el movimiento de Maduro de convocar a las milicias populares responde más a una lógica interna que externa. “Se trata de una manera de mostrar fortaleza ante posibles protestas en Caracas y de evitar que la debilidad del régimen se perciba hacia afuera”, señaló. En ese marco, la alianza de Francia con Estados Unidos, sumada al reclamo territorial por la Guayana Esequiba y los hallazgos de petróleo en esa región, complejizan aún más el escenario regional.

Respecto a un posible desenlace del conflicto, el analista se mostró escéptico sobre una salida democrática en el corto plazo. “El poder real en Venezuela está en manos del ejército, y frente a un cambio de régimen no se quedará de brazos cruzados. Más que un retorno democrático, el futuro podría parecerse a lo ocurrido en Egipto: una transición controlada por los militares”, advirtió. En este contexto, la presencia militar de Estados Unidos y la resistencia del chavismo auguran una crisis prolongada con consecuencias regionales de alto impacto.