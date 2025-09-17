EE. UU preocupado por el acercamiento entre India y China

La reciente cumbre que reunió a Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un e India dejó en evidencia un realineamiento geopolítico con un fuerte mensaje hacia Occidente. El encuentro, que también contó con la presencia de Aleksandr Lukashenko de Bielorrusia, marcó una demostración de fuerza frente a Estados Unidos y sus aliados, al tiempo que exhibió una fotografía del nuevo equilibrio de poder en Asia. La participación india sorprendió por el giro que supone en su tradicional estrategia de equilibrios diplomáticos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tobías Belgrano señaló que la presencia de India en esta cumbre marca un punto de inflexión. “Lo más fuerte es que India se fue con China y Rusia, y eso muestra un debilitamiento de la posición estadounidense. Trump mismo reaccionó con enojo en redes, casi como un chico al que no invitan a un cumpleaños”, explicó. Para el politólogo, Washington cometió un error estratégico al subir aranceles que enfriaron su relación con Nueva Delhi, lo que empujó a este país a acercarse al bloque encabezado por Beijing.

Belgrano destacó que la clave no pasa solo por lo militar o lo político, sino también por lo económico. “En los 90, Argentina estaba inundada de productos estadounidenses. Hoy, esa avalancha importadora es china. Y lo mismo sucede en gran parte del mundo. Estados Unidos ya no ofrece una alternativa de desarrollo, mientras que China brinda infraestructura y financiamiento. Eso explica en gran parte el cambio de orientación de países como India”, sostuvo.

El analista interpretó este escenario como parte de un bloque paralelo que se viene consolidando tras la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales. “Se armó una especie de economía blue global, donde están Rusia, China, Irán y Venezuela. Es un grupo que busca desdolarizarse y generar canales propios de comercio. Frente a eso, la estrategia norteamericana aparece debilitada y sin respuestas. La sorpresa de esta cumbre es India, y eso tiene un impacto enorme en la disputa por el liderazgo mundial”, concluyó Belgrano.