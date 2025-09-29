Biondini propone juicio político a Milei y cuestiona acuerdos con EE. UU

En plena campaña legislativa, el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente Patriota Federal, César Biondini, planteó que la situación política y económica de la Argentina requiere una salida “institucional”. Entre sus propuestas, destacó la necesidad de revisar la deuda externa, frenar la entrega de recursos estratégicos y reforzar la defensa de la soberanía nacional frente a lo que considera una creciente injerencia extranjera.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Biondini sostuvo que “Javier Milei no está en condiciones de seguir ejerciendo la primera magistratura” y remarcó la necesidad de impulsar un juicio político contra el presidente. Entre sus argumentos, mencionó el decreto 70/23, la Ley Bases, a la que calificó como “inconstitucional”, y la firma de acuerdos con Estados Unidos que, según afirmó, implican una cesión de soberanía. También expresó dudas sobre la transparencia de esos convenios y alertó sobre posibles “cláusulas secretas” que comprometan el futuro del país.

El dirigente cuestionó además la política económica del Gobierno y el manejo de la deuda, señalando que el presupuesto presentado es “deficitario” en términos sociales. En esa línea, propuso reestructurar los pagos, investigar el origen de los compromisos asumidos y redirigir el gasto hacia educación, salud, ciencia y jubilaciones. Asimismo, criticó la utilización de recursos del Estado en la campaña oficialista y denunció que el modelo libertario “ya fracasó”.

Finalmente, Biondini advirtió sobre un proceso de “balcanización” en las provincias, alimentado la reforma constitucional de 1994 que habilitó la administración local de recursos y la formación de regiones. Reivindicó la necesidad de un Congreso fuerte como contrapeso al Ejecutivo y cerró su mensaje apelando al “voto a favor de la Argentina” como única vía para defender la soberanía y el bienestar de la población.