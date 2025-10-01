La fórmula de Aquapure para crecer en tiempos de incertidumbre

En un contexto electoral cargado de incertidumbre, las pequeñas y medianas empresas buscan estrategias que les permitan sostenerse y crecer. En este escenario, la historia de Aquapure, dedicada al suministro de agua y mantenimiento de piscinas, muestra cómo la automatización con Taxes Software puede ser una herramienta clave para mejorar la organización interna y enfrentar los vaivenes de la economía argentina.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gustavo Alejandro Bruno, dueño de la empresa, contó cómo la decisión de dejar atrás los papeles y planillas de Excel para implementar un sistema digital marcó un antes y un después en el negocio. “Logramos ampliar la cantidad de clientes, disminuir en un 80% el uso de papeles y ordenar los procesos internos. Hoy todo está integrado: la orden de trabajo, la facturación y la cobranza, lo que nos permite cobrar más rápido y tener mejor control de los pagos”, explicó.

El emprendedor destacó tres variables fundamentales para el crecimiento: una caja positiva que asegure liquidez diaria, una rentabilidad adecuada que evite trabajar en operaciones que solo aporten volumen sin margen, y un beneficio suficiente que les permite proyectar reinversiones con mayor previsión. “Antes mirábamos la rentabilidad a ojo y muchas cobranzas quedaban en el olvido. Hoy sabemos exactamente qué trabajos nos dejan más ganancia y cuáles descartar”, señaló.

Para Bruno, automatizar no solo mejoró la gestión financiera, sino también la previsión comercial. Actualmente, Aquapure procesa unas 300 órdenes de trabajo por mes y puede anticipar la demanda de la temporada alta de verano. “No me considero empresario, sino emprendedor. Y creo que automatizarse no es solo para grandes empresas: cualquier pyme puede hacerlo y crecer”, concluyó.