Dudas sobre el alcance del respaldo de Estados Unidos a la Argentina

La visita de la comitiva argentina a Washington, encabezada por el ministro de Economía Luis Caputo, llega en medio de la expectativa por la posible ayuda financiera de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre un swap de monedas como eje central de la negociación, pusieron en duda la magnitud del respaldo y reabrieron el debate sobre el verdadero alcance del auxilio norteamericano.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, José Castillo advirtió que lo planteado por el Tesoro no parece configurar un rescate financiero directo, sino más bien un mecanismo de swap que funcionaría como garantía en caso de incumplimiento de deuda. Según explicó, la cifra de 20 mil millones de dólares mencionada en las últimas semanas generó expectativas desmedidas, pero no habría consenso dentro de la administración estadounidense para desembolsar semejante monto.

El economista remarcó que incluso dentro del propio gobierno norteamericano existen sectores que no ven con buenos ojos otorgar un crédito directo a la gestión de Milei. “Hay resistencias en el Departamento de Estado, en áreas del Tesoro e incluso en el Congreso, donde se cuestiona la posibilidad de transferir recursos tan significativos a la Argentina en pleno año electoral”, sostuvo. A su vez, señaló que la falta de señales claras en la política económica local alimenta la desconfianza y acelera la dolarización de los agentes financieros.

Castillo concluyó que, lejos de asegurar estabilidad, la indefinición en torno a la ayuda de Estados Unidos mantiene la incertidumbre en los mercados. En su análisis, el swap serviría apenas como un alivio temporario y no resolvería las necesidades de financiamiento inmediato del gobierno argentino, que continúa dependiendo de gestos políticos y anuncios en la antesala de las elecciones legislativas.