De vicecanciller a candidato: el regreso político de Sahores

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad7 octubre, 2025
A menos de un año de haber dejado la Cancillería, Leopoldo Sahores busca volver a la escena política desde el Congreso. El ex vicecanciller y actual candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la alianza Potencia, que encabeza Ricardo López Murphy, plantea una alternativa de centro republicano frente al escenario polarizado que domina la política nacional. Con experiencia diplomática y gestión en el sector público, Sahores propone un equilibrio entre apoyo a las reformas económicas del Gobierno y una firme defensa de la institucionalidad.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leopoldo Sahores sostuvo que el oficialismo “desperdició un año” al no avanzar con las reformas laboral, previsional e impositiva prometidas durante la campaña. Si bien reconoció logros como la contención de la inflación, advirtió que la falta de resultados concretos y las señales de opacidad en la gestión “debilitan la credibilidad del Gobierno”. “Hace falta buena praxis y una estrategia política para negociar las transformaciones que el país necesita”, afirmó, al tiempo que cuestionó la pérdida de sobriedad y empatía en el vínculo del Ejecutivo con la sociedad.

El ex funcionario también expresó su preocupación por el rumbo de la política exterior. Recordó su paso por el equipo de Diana Mondino y planteó que la actual gestión “rompió con la tradición de autonomía razonable” que caracterizó históricamente a la diplomacia argentina. En ese sentido, criticó el giro hacia un “soberanismo extremo” que, según él, dejó al país aislado en organismos internacionales y en minoría en votaciones clave. “Hay que volver a una política exterior occidental, democrática y con independencia”, remarcó.

Finalmente, Sahores llamó a los votantes a “romper con la apatía” y participar en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Subrayó que Potencia busca llevar al Congreso “diputados con trayectoria y sin prontuario”, comprometidos con la racionalidad económica y el fortalecimiento institucional. “No se trata de elegir entre lo menos malo: hay alternativas serias y responsables. Nosotros representamos ese camino”, concluyó.

Escuchá la entrevista con Leopoldo Sahores en FRECUENCIA ZERO y compartí.
