Hamas liberó a tres argentinos tras los acuerdos de paz

En el marco del acuerdo de paz mediado recientemente entre Israel y Hamás, el grupo terrorista liberó a los 20 rehenes israelíes vivos que aún mantenía cautivos en Gaza después de más de dos años de secuestro. Dentro de esa liberación se encontraban los tres ciudadanos argentinos que seguían retenidos: los hermanos Ariel y David Cunio, secuestrados durante ataque al kibutz Nir Oz, y Eitan Horn, quien fue capturado mientras visitaba a su hermano Iair en la misma zona.

Los hermanos Cunio y Horn habían estado en cautiverio por aproximadamente 738 días desde el 7 de octubre de 2023, momento en que comenzó el ataque masivo de Hamás y se desató la crisis humanitaria entre Israel y la Franja de Gaza. La liberación se produjo en una segunda tanda, bajo coordinación del Comité Internacional de la Cruz Roja, tras una videollamada autorizada por Hamás en la que los rehenes pudieron comunicarse brevemente con sus familias.

El regreso de los tres argentinos a Israel fue celebrado con emotivos reencuentros familiares. Aunque los protocolos sanitarios y de seguridad exigieron una evaluación médica previa, sus familias expresaron alivio y gratitud luego de tantos meses de incertidumbre.

Alejandro Kofman, amigo de Iair y Eitan Horn, habló de cómo se encuentra él y su familia: “Eitan está bien; la familia está muy contenta y feliz, toda reunida nuevamente. Pude hablar un poco con Iair, el hermano que también estuvo secuestrado y que fue liberado en febrero, y hay que esperar unos días hasta que el círculo íntimo se reestablezca, pero lo importante es qu están bien y están contentos”, expresó.