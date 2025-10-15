Integrar busca llevar al Congreso una agenda de derechos

A poco menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Partido Integrar busca hacerse un lugar en el escenario porteño con un mensaje que apunta a la unión y a la renovación política. La lista, encabezada por el exfutbolista Claudio “Turco” García y secundada por la ingeniera civil y psicóloga Graciela Balestra, propone superar la grieta y devolverle credibilidad a la política desde la transparencia y la empatía social.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Balestra aseguró que decidió involucrarse porque “el país está muy mal y los que gobiernan no lo están haciendo bien”. Presidenta de la asociación civil Puerta Abierta a la Diversidad y fundadora del primer centro de jubilados LGBT del país, sostuvo que su paso a la política responde al deseo de “cambiar las cosas desde adentro”. “Las personas honestas que no estuvimos en política tenemos que involucrarnos. Si no lo hacemos, nos seguirán gobernando los mismos corruptos de siempre”, afirmó.

Balestra subrayó que su espacio busca “integrar” a la sociedad, terminar con la polarización y priorizar la justicia social. Entre los temas que considera urgentes mencionó el deterioro del sistema científico, la crisis de los jubilados y la pérdida de derechos del colectivo LGBT. “Hemos avanzado en igualdad, pero hoy esos derechos están en peligro. Hay más violencia y crímenes de odio que antes. Queremos volver a defender lo conquistado y seguir ampliando derechos”, destacó.

Como consecuencia, adelantó que buscará impulsar una Ley Nacional de Antidiscriminación, vinculada con la orientación sexual y la identidad de género, además de fortalecer los derechos del colectivo a través de proyectos que garanticen un acceso igualitario a servicios de salud, identidad legal y protección contra los crímenes de odio. “Voten a quien quieran, pero vayan a votar. Es la única forma de transformar el país”, concluyó.