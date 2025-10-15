Trump condiciona su apoyo a Milei al resultado electoral

En su visita a Washington, el presidente Javier Milei compartió un almuerzo con Donald Trump y el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en la Casa Blanca. El encuentro se dio luego de que se confirmara la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina. Sin embargo, el respaldo de Trump estuvo acompañado por una advertencia: “Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina”. La frase introdujo un condimento político inesperado en una cumbre que, hasta entonces, se presentaba como un gesto de alianza estratégica.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la politóloga Carolina Pérez Roux analizó las implicancias del encuentro y las declaraciones del mandatario norteamericano. “Trump es impredecible, pero esa imprevisibilidad está calculada. Su mensaje fue en dos direcciones: hacia la política interna de Estados Unidos, en respuesta a las críticas por el rescate financiero, y hacia la Argentina, para marcar los límites del apoyo”, explicó. Según Pérez Roux, la advertencia también podría ser utilizada por el oficialismo local como argumento de campaña: “Ahora pueden decirle al electorado que si no gana La Libertad Avanza, la economía podría verse afectada”.

La especialista subrayó que el respaldo estadounidense responde más a un cálculo geopolítico que a una convicción económica. “Argentina representa para Estados Unidos un punto de apoyo frente al avance de China en la región. Es un intento por mantener influencia en América del Sur, especialmente cuando las relaciones con Brasil están más distantes”, señaló. En esa línea, recordó que el titular del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado que el gobierno argentino se comprometió a reducir la presencia china en su agenda, en sintonía con los intereses estratégicos de Washington.

Para Pérez Roux, el gesto de Trump “blanquea una lógica histórica” en la relación bilateral: “Estados Unidos siempre actuó en función de sus propios intereses. Cuando tuvo que soltarle la mano a Macri, lo hizo. Ahora Milei recibe un apoyo condicionado, ideológico y temporal”. La politóloga advirtió que, más allá de la foto y el almuerzo en la Casa Blanca, el mensaje de Trump dejó en claro que la ayuda norteamericana dependerá tanto de la estabilidad política argentina como de los resultados electorales de octubre.