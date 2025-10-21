Bolivia abre una nueva etapa política con la llegada de Rodrigo Paz

Bolivia inicia una nueva era tras dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). El centrista Rodrigo Paz se impuso este domingo en el balotaje con el 54% de los votos frente al 45% del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral. La victoria del senador de centro derecha marca un cambio de rumbo en el país, que enfrentará desde el 8 de noviembre el desafío de estabilizar su economía, reactivar la producción de gas y recomponer la confianza institucional.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Carlos Arana, periodista y director del canal Posdata TV, destacó que la elección de Paz “rompe la hegemonía política de los últimos 20 años” y abre una etapa de reconstrucción en un país con “condiciones muy precarias en lo político, económico e institucional”. Según Arana, la población boliviana expresó un rechazo contundente al MAS, impulsado por “el hartazgo frente a la corrupción y la crisis energética que dejó sin combustible a gran parte del país”.

El periodista consideró que el nuevo mandatario deberá enfrentar una situación económica crítica, con reservas de oro agotadas, falta de dólares y una drástica caída de la producción de gas natural. “El presidente Paz tendrá que recuperar la confianza de los inversores y estabilizar la moneda, además de resolver la crisis de los hidrocarburos que paraliza la vida cotidiana”, afirmó. En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos inmediatos será reactivar la empresa estatal de petróleo y normalizar los pagos a los proveedores internacionales.

Sobre el futuro político, Arana señaló que Luis Arce “ya no es un actor válido” dentro del oficialismo y que Evo Morales, pese a sus denuncias judiciales, “se siente más cómodo que el propio presidente saliente”. Paz, por su parte, aseguró que no perseguirá a nadie “que no tenga cuentas con la justicia”, en un intento de cerrar la etapa de polarización. Para Arana, Bolivia “se encamina hacia un nuevo ciclo” que exigirá equilibrio entre la recuperación económica y la reconciliación política.