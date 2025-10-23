Entre el desgaste y la incertidumbre, los partidos cierran sus campañas

A pocas horas del inicio de la veda electoral, los principales espacios políticos apuran sus últimos actos antes de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. El clima de campaña estuvo marcado por la apatía ciudadana, el desgaste de los partidos y la falta de propuestas concretas. Mientras los candidatos concentran sus mensajes en explicar el uso de la nueva boleta única, la incertidumbre domina un escenario donde las tensiones internas y las alianzas frágiles anticipan un lunes cargado de reacomodamientos políticos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Pablo Salinas señaló que “fue una campaña muy apática, con poca escucha y sin propuestas”, y remarcó que el oficialismo llega al domingo “tras un año turbulento, con escándalos, pérdida de control de la agenda pública y una economía en recesión”. Para el analista, el gobierno enfrenta dificultades para retener su caudal legislativo y se prepara para “aguantar” más que para arrasar, como había proyectado a comienzos de año.

Salinas también advirtió que el vínculo entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR atraviesa una etapa de redefinición: “Macri está en una posición negociadora muy dura y el esquema de alianzas es muy frágil. Si el resultado es adverso, Milei podría verse obligado a abrir su gabinete a los aliados”. En ese marco, el politólogo anticipó que un mal desempeño electoral del oficialismo podría fortalecer la influencia del expresidente en el gobierno nacional.

Respecto del peronismo, el especialista observó que llega dividido y sin un cierre unificado de campaña. “El principal opositor está en su propio calvario”, afirmó, al señalar las tensiones entre Axel Kicillof y el kirchnerismo duro. Según Salinas, el voto del domingo expresará tanto la desconfianza hacia los partidos tradicionales como el malestar con la democracia representativa. “No hay nada más importante que votar, pero el resultado mostrará cómo se canaliza esa insatisfacción social en las urnas”, concluyó.