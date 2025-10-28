Elías Suárez, nuevo gobernador de Santiago del Estero

El Frente Cívico que encabeza Gerardo Zamora volvió a imponerse de manera contundente en Santiago del Estero. Elías Suárez fue electo gobernador con más del 70% de los votos, en unos comicios que coincidieron con las elecciones legislativas nacionales. El actual mandatario provincial, que será senador nacional, obtuvo el 55% de los sufragios, consolidando así dos décadas de predominio político del oficialismo en la provincia. La participación fue alta, superando el 70%, y la jornada se desarrolló sin incidentes.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ariel Bravo, periodista de Radio19 y Radio Ciudad de Santiago del Estero, analizó los resultados y la estrategia electoral que permitió al oficialismo conservar el control de la provincia. Explicó que el Frente Cívico y Fuerza Patria compitieron de manera separada en las categorías nacionales (diputados y senadores), pero unificados en la fórmula a gobernador, lo que amplió el caudal de votos en la elección principal. “Esa división les permitió captar más apoyos y luego unificarse para garantizar el triunfo en la provincia”, indicó.

Bravo señaló que la figura de Elías Suárez, hasta ahora mano derecha de Zamora, representa una continuidad dentro del esquema político del Frente Cívico. Lo describió como un dirigente de perfil bajo, con experiencia administrativa y fuerte vínculo con el actual gobernador, que mantendrá influencia desde el Senado. Según el periodista, la fórmula ganadora integró al justicialismo local con el zamorismo, reflejando la estructura de poder que domina la escena santiagueña desde hace dos décadas.

Más allá del triunfo, el mapa político provincial volvió a dejar en evidencia el peso hegemónico del oficialismo. De las 40 bancas en la Legislatura local, 32 quedaron en manos del Frente Cívico y Fuerza Patria, mientras que el resto se distribuyó entre La Libertad Avanza y Fuerza Santiago. A nivel nacional, el peronismo retuvo todas las bancas por Santiago del Estero tanto en Diputados como en el Senado. En este contexto, la victoria de Suárez refuerza el liderazgo de Zamora en el norte argentino, donde su espacio mantiene una estructura provincial prácticamente sin competencia.