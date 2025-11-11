La privatización de rutas nacionales podría triplicar los peajes

A partir del relanzamiento de la Red Federal de Concesiones Viales (RFC), el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) volvió a cuestionar el esquema de gestión privada de las rutas nacionales. El organismo, que difundió recientemente un documento titulado “Contradicciones del Gobierno Nacional”, sostiene que el sistema de peajes vulnera derechos constitucionales, encarece los costos logísticos y no garantiza obras ni mejoras en la infraestructura. Además, denuncia la continuidad de un modelo instaurado en los años noventa, basado en concesiones prolongadas y falta de control estatal.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ricardo Lasca, coordinador del CONADUV, calificó al nuevo esquema como “una nueva estafa vial” y señaló que las concesiones “repiten el error de hace 35 años”. Según explicó, los contratos sólo contemplan tareas de mantenimiento mínimo, mientras las tarifas “se triplican” y se instalan más cabinas de peaje. “Vamos a tener un puesto cada 97 kilómetros, con un camión que puede pagar hasta 35 millones de pesos por año sólo en peajes. Es un castigo para los usuarios y un negocio para unos pocos”, afirmó.

Lasca también denunció la falta de inversión privada real y la utilización de fondos públicos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para financiar las nuevas concesiones. “El presidente habla de libertad y de cumplir la Constitución, pero no existen caminos alternativos libres de pago. Además, se mantienen las mismas empresas vinculadas a la corrupción en la obra pública. Es una contradicción total”, sostuvo.

Finalmente, el coordinador del CONADUV reclamó que Vialidad Nacional reasuma la gestión directa de la red vial y que los fondos del Impuesto a los Combustibles, que ascienden a unos 3.000 millones de dólares anuales, se destinen exclusivamente a obras de infraestructura. “Si esa plata se usara como corresponde, podríamos construir hasta 2.000 kilómetros de autovías por año, libres de peaje. Pero seguimos con más de lo mismo: peajes como cajas políticas y rutas cada vez peores”, concluyó.