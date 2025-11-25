Crisis profunda en el Sarmiento entre fallas y demoras

El servicio del Tren Sarmiento atraviesa semanas de demoras, cancelaciones y malestar generalizado entre los pasajeros. El descarrilamiento ocurrido en inmediaciones de la estación Liniers expuso una vez más el deterioro del sistema ferroviario, donde la combinación de obras, fallas técnicas, menos formaciones disponibles y señales obsoletas profundiza un panorama que ya era complejo. La frecuencia, que debería rondar los 14 minutos, llega en algunos casos a los 30, generando andenes colapsados y viajes cada vez más largos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Cristian Duarte, titular de la comisión de reclamos de la línea Sarmiento, afirmó que el descalce “fue producto del estado general del servicio” y no la causa del actual funcionamiento. Según detalló, conviven en la traza parches de tecnologías alemanas, japonesas, estadounidenses, chinas y argentinas con señales que datan de 1930, lo que conforma un sistema incompatible y riesgoso. A esto se suma la falta de mantenimiento profundo en las formaciones chinas, que ya cumplieron una década de uso sin la revisión obligatoria.

Duarte señaló además que la línea tiene entre un 30% y un 50% menos de personal operativo que años atrás, debido a retiros voluntarios y despidos. Ese combo, infraestructura deteriorada, trenes sin controles, menos trabajadores, obras en curso y tecnología desactualizada, explica, según el delegado, que el Sarmiento esté funcionando al borde del colapso. Inclusive, advirtió que incidentes como el de Liniers o el reciente choque en el ferrocarril Urquiza podrían repetirse si no se invierte de manera urgente.

El delegado sostuvo que no hay una fecha clara para que el servicio recupere su regularidad. “Por algunos días más va a seguir así”, anticipó, y reclamó que Trenes Argentinos informe oficialmente a los usuarios para evitar que la bronca recaiga contra los trabajadores. Mientras tanto, los tiempos de viaje continúan en aumento: “Hace 25 años se tardaban 50 minutos entre Moreno y Once; hoy llega a una hora cuarenta”. Para Duarte, el Sarmiento resume una problemática mayor: la falta de inversión sostenida en el sistema ferroviario argentino.