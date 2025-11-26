Alerta médica por el aumento de sífilis y otras ETS

El crecimiento de los casos de sífilis en la Argentina encendió señales de alarma en el ámbito sanitario. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en 2024 se registraron más de 36.900 diagnósticos de esta infección de transmisión sexual y la tendencia continúa en ascenso en 2025. En apenas cinco años, la tasa nacional de notificación pasó de 56 a 93 casos cada 100.000 habitantes, un incremento superior al 65%. El fenómeno se observa con mayor fuerza entre adolescentes y adultos jóvenes, pero también entre personas mayores de 50 y 60 años, un grupo que históricamente no presentaba tasas elevadas de contagio.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Dr. Julio Dunogent, secretario general del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, explicó que el aumento responde principalmente a la falta de prevención sostenida en el tiempo. Señaló que se trata de un problema que atraviesa varios gobiernos y que está directamente vinculado a la ausencia de políticas activas de información y educación sexual. “Usar preservativo previene el 99,99% de estas infecciones, incluso el HIV”, subrayó, al tiempo que advirtió sobre un importante subregistro: aunque la sífilis es de notificación obligatoria, muchos casos no llegan a los sistemas oficiales.

El especialista detalló que la mayor incidencia de casos aparece en relaciones casuales. Advirtió, además, que el desconocimiento sobre los riesgos lleva a conductas erróneas, especialmente en personas mayores, que suelen asociar el preservativo únicamente a la prevención del embarazo y no a las enfermedades de transmisión sexual. Dunogent también remarcó la gravedad de la sífilis no tratada, capaz de evolucionar durante décadas y derivar en neurosífilis, además del riesgo de transmisión materno-fetal, que puede provocar la muerte intrauterina o secuelas severas en el recién nacido.

El médico insistió en que las ETS son fácilmente prevenibles y tratables, pero requieren campañas educativas agresivas y accesibilidad garantizada a preservativos y diagnósticos. Recordó que un simple análisis de sangre permite detectar la mayoría de estas infecciones y aplicar tratamientos eficaces, como la penicilina en los casos de sífilis o gonorrea. “Estamos hablando de enfermedades graves, con un costo sanitario altísimo si no se las controla. La prevención sigue siendo fundamental”, enfatizó. Para Dunogent, retomar políticas de educación sexual, campañas de difusión y promoción del autocuidado es clave para frenar un avance que hoy preocupa a especialistas de todo el país.