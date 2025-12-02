Cómo se vive la tensión entre Estados Unidos y Venezuela desde Caracas

La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. Desde el 2 de septiembre, cuando se produjo el primer ataque estadounidense a una embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe, el clima político y militar se tensó de forma sostenida. A esto se suma la revelación de una comunicación entre Donald Trump y Nicolás Maduro que derivó en versiones periodísticas sobre un supuesto ultimátum para que el presidente venezolano abandonara el poder. Mientras tanto, la vida cotidiana en Caracas transcurre en una aparente normalidad atravesada por inflación, restricciones económicas y un creciente aislamiento aéreo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista venezolana Lila Vanorio describió que los venezolanos han incorporado la incertidumbre como parte de su rutina y que, pese al clima de tensión, “no se percibe un ambiente de guerra inminente” al salir a la calle. La periodista explicó que, según versiones difundidas por algunos medios, Trump habría rechazado todas las peticiones de Maduro, incluida una amnistía para él y su círculo cercano, y habría fijado un ultimátum que venció el pasado 28 de noviembre. La advertencia del expresidente estadounidense, que sugirió el cierre de facto del espacio aéreo venezolano, desató preocupación y rumores sobre una posible operación militar, aunque hasta ahora no hubo movimientos concretos en ese sentido.

Vanorio también detalló que la escalada actual “no tiene precedentes”, marcada por la presencia militar estadounidense en el Caribe, radares desplegados en islas cercanas y crecientes restricciones aéreas que mantienen prácticamente aislado al país. Dentro de Venezuela, aseguró, los ejercicios militares se intensificaron y el gobierno anunció la conformación de un “gabinete de guerra” integrado por figuras clave del chavismo. A ello se suma el complejo tablero opositor, con María Corina Machado en la clandestinidad y un rechazo creciente hacia figuras como Juan Guaidó, hoy relegado a un rol secundario.

En cuanto al escenario internacional, Vanorio remarcó que la reacción no es unívoca: algunos gobiernos marcaron distancia de Washington, como el de Gustavo Petro, sin que ello implique un respaldo a Maduro, mientras que persisten cuestionamientos a la estrategia estadounidense tras la muerte de más de 80 personas en embarcaciones atacadas. En paralelo, la vida en Caracas transcurre con una normalidad condicionada por la crisis económica, la inflación y el deterioro del poder adquisitivo, mientras la población observa expectante qué ocurrirá tras una semana marcada por rumores, advertencias y un futuro incierto en el vínculo entre ambos países.