La izquierda opositora a Maduro fija posición tras la captura del presidente

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos abrió un escenario inédito en la política venezolana y revolucionó el tablero interno. Mientras el gobierno activó un decreto de conmoción exterior, reforzó la presencia militar y la Asamblea Nacional ratificó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, distintos sectores políticos comenzaron a fijar posición frente a la intervención extranjera y sus consecuencias. En ese marco, dirigentes opositores, incluso aquellos históricamente enfrentados al chavismo, expresaron fuertes reparos a la operación estadounidense y advirtieron sobre el impacto que puede tener en la soberanía y la estabilidad del país.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, remarcó que su espacio mantiene una oposición sostenida al chavismo, pero desde una perspectiva crítica también de la intervención extranjera. “Una intervención militar nunca es una salida. La historia demuestra que donde entra Estados Unidos deja muertos, desestabilización y caos”, afirmó. En ese sentido, subrayó que la salida de Maduro no puede justificarse por medios externos: “Es el pueblo venezolano el que tiene que resolver sus conflictos políticos y definir su futuro, no una potencia extranjera”.

Hernández también cuestionó los argumentos de Washington y el rumbo que podría tomar la transición política. “Quedó claro que el objetivo no es el narcotráfico, sino el control del petróleo y de los recursos naturales del país”, sostuvo, al tiempo que señaló que el chavismo “como fenómeno político y social está en decadencia”, aunque el régimen aún conserva estructuras de poder. Sobre la situación en las calles, describió un clima de relativa calma tras el shock inicial: “No hay grandes movilizaciones, hay preocupación por una nueva agresión militar y por problemas de fondo que siguen intactos, como los salarios de miseria, los presos políticos y la destrucción de los servicios públicos”.