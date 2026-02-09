Nahiara Díaz va por su salto definitivo en Milano-Cortina 2026

A horas de su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, la neuquina Nahiara Díaz volvió a colocarse en la línea de largada olímpica como una de las cartas argentinas en el esquí de fondo. Instalado el equipo en Italia desde noviembre, la fondista afronta su segunda experiencia en la máxima cita tras Beijing 2022, ahora con más rodaje internacional, un cambio profundo en su preparación y la ilusión de competir con público y con su familia en las tribunas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Nahiara Díaz aseguró que vive la previa “bastante tranquila”, luego del entrenamiento oficial y el reconocimiento final de la pista. “El trabajo ya está hecho, ahora no hay mucho más que modificar. Es descargar y evaluar día a día para no llegar fatigados”, explicó sobre la recta final antes del sprint en técnica clásica, una prueba corta de entre 1.200 y 1.600 metros. La neuquina destacó el “salto” que dio el último año tras el cambio de entrenadores y el aumento de las cargas: “Me costó adaptarme porque no tenía tanta base, pero ahora se está viendo el resultado. La temporada pasada fue dura, pero este año estoy mejor”.

Con la experiencia olímpica a cuestas, Díaz remarcó las diferencias respecto de Beijing. “Fue mi primer evento grande y era todo sorpresa. Hoy estoy más preparada y eso ayuda a no llegar tan nerviosa”, señaló. También celebró la posibilidad de competir con público: “Ahora viene toda mi familia, nunca habían estado en una carrera así y va a ser re lindo”. De cara a la prueba, planteó un objetivo claro: “El gran logro ya fue conseguir los dos cupos femeninos. Ahora quiero dejar todo en la pista y ver cómo estamos frente a las potencias”. Al mismo tiempo, reflexionó sobre las dificultades estructurales del deporte en el país: “La infraestructura es una traba grande. Primero hay que desarrollar el deporte desde lo recreativo y después vendrá la competencia”. Con esa convicción, Díaz busca que su huella en la nieve también abra camino para lo que viene.