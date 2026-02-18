Del cierre olímpico a la presión del torneo local

En los últimos días, la agenda deportiva estuvo marcada por el tramo final de los Juegos Olímpicos de Invierno, con resultados considerados positivos para la delegación argentina. Se destacó especialmente el desempeño en esquí alpino, donde se lograron ubicaciones dentro del top 20, un dato relevante para los deportes de invierno nacionales. A nivel internacional, el gran impacto fue la medalla de oro obtenida por Lucas Pinheiro Braathen, que representó un hito histórico al convertirse en la primera presea dorada para Sudamérica en esta competencia.

En comunicación con Frecuencia Zero, el periodista deportivo Matías Recchioni nos comentó que en lo local, el fútbol fue una gran fuente de entretenimiento este fin de semana largo por la Copa Argentina que dejó avances de los equipos de Primera División, aunque destacó la ajustada victoria de River Plate por 1-0 ante Ciudad de Bolívar, definida por un penal sobre el final. El resultado del partido se dio en un contexto complejo donde se cuestionó fuertemente el rendimiento del millonario por preocupaciones sobre el funcionamiento colectivo, el clima interno y una racha adversa de sus delanteros. También se instaló el debate por la nueva camiseta alternativa, cuyo diseño generó opiniones divididas entre los hinchas.

“Desde la derrota con Tigre, River sigue sin encontrarle la vuelta.” comenta Recchioni sobre su opinión de las jugadas del equipo.

Además, hubo un popurrí de eventos interesantes como la disputa de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo, la continuidad de la Liga Profesional con cruces destacados como Boca vs. Racing y Vélez vs. River, y la participación internacional de Argentinos Juniors en la Copa Libertadores.

Por otro lado, comenzó la Primera Nacional con la transmisión exclusiva de AFA Play, una novedad que abrió discusiones sobre costos, calidad técnica y experiencia de los usuarios.

Escuchá la columna completa ahora ¡No te la podes perder!