Análisis del paro general de la CGT ante la reforma laboral

19 febrero, 2026
En esta nueva edición de Código de Barras charlamos con un gran amigo de la casa, Eduardo Sartelli, profesor de la UBA, quien analizó qué ocurre con el paro general por 24 horas que sentenció la Confederación General del Trabajo en contra de la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de Javier Milei. 

En comunicación con Frecuencia Zero, Sartelli plantea que la reforma debe entenderse dentro de una estrategia económica más amplia que apuesta a que sectores como la minería y el petróleo, por ejemplo, aumenten su crecimiento. Desde este punto de vista, las empresas menos competitivas quedarán expuestas a los cambios brutales que propone el proyecto de ley y tenderán a desaparecer, dejando de esta manera, a miles de familias sin trabajo. 

Sartelli advierte que bajar el costo laboral no necesariamente vuelve más competitivas a las empresas dentro del mercado. Aunque, teniendo en cuenta lo que plantean los artículos del proyecto de ley, contratar o despedir personal podría ser más barato, no solucionaría problemas más profundo como el atraso tecnológico, la baja productividad o la falta de escala frente a competidores internacionales. En resumen, una empresa no compite mejor solo porque paga menos cargas, sino porque produce mejor, más eficiente o con mayor valor agregado.

“Decir que se limita al mundo laboral es decir que se limita a la vida misma.” menciona Eduardo ya que los efectos no son solo económicos sino también sociales. Si se avanza con la propuesta, podría derivar en cierre de empresas, aumento de desempleo, caída de salarios reales o emigración de los ciudadanos que buscan un futuro mejor. 

Escuchá la entrevista completa ahora ¡No te la pierdas! 

