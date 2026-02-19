Perú elige nuevo presidente

José María Balcázar fue elegido como presidente interino tras la censura del gobierno anterior, encabezado por José Jerí, quien había asumido el mandato el pasado 10 de octubre de 2025. La llegada al poder de Balcázar responde a los mecanismos constitucionales de sucesión y tiene como objetivo principal garantizar la continuidad institucional hasta la realización de elecciones.

El reciente cambio de presidencia en Perú vuelve a poner en primer plano la fragilidad del sistema político del país, caracterizado por una alta rotación de mandatarios en los últimos años.

En comunicación con Frecuencia Zero charlamos con el periodista peruano Alejandro Cornejo, quien nos explicó que a pesar de contar con una inestabilidad política, su país mantiene su economía estable gracias a la autonomía del Banco Central y a la continuidad de políticas fiscales prudentes.

La transición de una presidencia a otra se desarrolla en medio de un contexto complejo, marcado principalmente por meses de controversias políticas de mano de Jerí, denuncias públicas de corrupción, vínculos polémicos con empresarios y filtraciones de audios y chats que expusieron internas problemáticas del Gobierno.

“Amanecimos con el presidente número 8 en 10 años.” menciona Alejandro Cornejo sobre el sentimiento que les despierta a los ciudadanos la inestabilidad política que llevan.

