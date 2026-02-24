Narcotráfico e inseguridad en carne viva en México

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como «El Mencho», un narcotraficante mexicano que desde 2009 operaba en Jalisco junto a su Cártel, se desató en México una nueva escalada de violencia asociada a reacomodamientos internos y disputas territoriales. El fallecimiento de esta figura tan importante del crimen organizado generó un vacío de poder en los cárteles que aceleró tensiones entre facciones rivales, provocando enfrentamientos armados, bloqueos, saqueos e incendios de alto impacto en distintas regiones del país.

En comunicación con Frecuencia Zero charlamos con la investigadora y analista internacional, Betiana Vargas, quien subrayó que estos episodios no son aislados, sino que forman parte de algo mucho más grande que solía pasar desapercibido, pero hoy en día los grupos menores están aprovechando la oportunidad para expandirse y defender zonas estratégicas vinculadas alnarcotráfico, la logística y otras economías ilegales.

“Hoy hay temor e incertidumbre por lo que pueda ocurrir en los próximos días.” menciona Betiana sobre cómo es vivir el día a día durante esta ola de violencia imparable en México.

Además destacó el desafío que enfrenta el Estado en términos de seguridad y gobernabilidad. La respuesta institucional que supieron brindar a través de operativos, refuerzos y coordinación entre las fuerzas aparece tensionada por la magnitud y dispersión de los conflictos, donde la violencia generada impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La analista cuestiona si México podrá resolver el conflicto pronto y abre un escenario de interrogantes sobre la capacidad de contención del crimen organizado en el país y cómo afecta al pueblo.

