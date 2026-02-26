El apoyo a la reforma laboral convive con el malestar económico

Un informe de la consultora Zentrix analizó cómo impacta la reforma laboral y el contexto económico en la opinión pública. Los datos muestran un escenario complejo: mientras más de la mitad de los encuestados reconoce haber sufrido de manera directa o cercana la pérdida de empleo, una proporción similar mantiene expectativas positivas sobre los cambios estructurales que impulsa el Gobierno.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Claudio Montiel, director de Zentrix, señaló que el 48,6% de los encuestados se manifiesta a favor de la reforma laboral, aunque el respaldo cayó siete puntos respecto de noviembre, cuando alcanzaba el 55%. Según explicó, la baja se vincula con la polémica por el artículo 44, que finalmente fue retirado, y con el impacto de los cierres de empresas en las últimas semanas. No obstante, destacó que el apoyo es “transversal”, con mayor adhesión entre jóvenes y votantes oficialistas, pero también con niveles significativos en sectores opositores. En paralelo, indicó que el 64% respalda la baja de la edad de imputabilidad y que la imagen del presidente Javier Milei registra un diferencial positivo: 47% de imagen positiva contra 45% negativa.

Montiel advirtió, sin embargo, que la “micro” economía muestra señales alarmantes: el 76% considera que el salario no le gana a la inflación y el 56% afirma que él o alguien de su entorno perdió el empleo en los últimos meses. Para el consultor, el respaldo a la reforma responde a una expectativa de mejora futura más que a una percepción de bienestar actual. “Si la micro no mejora, no hay reforma que alcance”, sostuvo, y alertó que, de no revertirse los indicadores de empleo y consumo en los próximos meses, la imagen presidencial podría resentirse, replicando dinámicas ya vistas en otros procesos económicos recientes.