Elecciones en Perú con más dudas que certezas

Las elecciones presidenciales peruanas del pasado domingo dejaron un escenario inédito: fallas logísticas en el traslado del material electoral impidieron que unos 52.000 votantes de Lima Sur pudieran ejercer su derecho el día de los comicios, lo que obligó a extender la votación hasta el lunes. Con el escrutinio en marcha, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se consolidó como primera en los resultados oficiales con alrededor del 16% de los votos, pero el segundo puesto que define su rival en el balotaje permanece en disputa, con un triple empate técnico entre Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Carlos Viguria, de Ideele Radio, explicó que las fallas del domingo generaron una narrativa de fraude electoral impulsada principalmente por López Aliaga, aunque aclaró que la extensión de la votación fue aceptada transversalmente por el arco político. Sobre el escenario más probable para el balotaje, señaló que algunos sondeos ubican a Roberto Sánchez como el rival de Fujimori, aunque advirtió que se trata de una figura cuestionada por su vínculo con el expresidente golpista Pedro Castillo y por su trayectoria política errática. «No es Pedro Castillo», subrayó Viguria, lo que a su entender podría restarle respaldo en sectores clave del electorado de izquierda.

Viguria también destacó una paradoja que llama la atención desde el exterior: pese a la crónica inestabilidad política peruana, la economía del país se ha mantenido sólida, algo que atribuyó en gran medida a la gestión del Banco Central de Reserva bajo la conducción de Julio Velarde. De cara al balotaje previsto para junio, con el nuevo presidente asumiendo el 28 de julio, el periodista anticipó una sociedad profundamente dividida entre dos polos que, pese a sus diferencias, han compartido decisiones en el Congreso.